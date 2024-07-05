Karaman'da Aranan 26 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Haziran-04 Temmuz'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 7 bin 182 kişiyi sorguladı, 26 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
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