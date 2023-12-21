 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karaman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Karaman'ın Madenşehri köyünde muhtar ile eski kayınpederi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Karaman\'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
21.12.2023 - 09:20,
Abone Ol

KARAMAN'da Madenşehri köyü muhtarı Durmuş Ali Demir (43) ile eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy (65) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Demir ve Ersoy ile o sırada yanlarında bulunan Yunus Duranel (36) bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay, 22.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 2271 Sokakta meydana geldi. Durmuş Ali Demir, eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy ile telefonla belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından buluşan ikili arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Durmuş Ali Demir, Hasan Ali Ersoy ile o sırada yanlarında bulunan Yunus Duranel vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İhbar üzerine hastane ile olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Demir ile Duranel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Durmuş Ali, Ali Ersoy, Karaman, kavga, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika


08:51
X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45
Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:24
47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:23
Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:15
DHKP/C Üyesi Caner Koç İstanbul'da Yakalandı DHKP/C Üyesi Caner Koç İstanbul'da Yakalandı
07:07
İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü
06:43
ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı
04:46
Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır

Son Dakika
08:51 X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45 Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:23 Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:24 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:15 DHKP/C Üyesi Caner Koç İstanbul'da Yakalandı
07:07 İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü
06:43 ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı
04:46 Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır
03:03 Mehmet Şimşek "Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok" dedi, CHP'li vekilin sorusu Meclis'te tansiyonu yükseltti
00:04 Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 09:40:57. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement