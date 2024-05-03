Karaman\'da Dolu Zarara Neden Oldu

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Karaman'da dün akşam etkili olan dolu, tarım arazileri ve meyve bahçelerinde zarara neden oldu.

İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, buğday, mısır, arpa, fiğ ve şeker pancarı ekili arazilerin yanında elma bahçelerinde hasar oluştuğu belirlendi.

Merkeze bağlı Kılbasan köyünde yapılan incelemelere katılan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, zararın boyutunun belirlenmesi için çalışmaların süratle başlatıldığını söyledi.

Çalışmalar sonucunda hasarın giderilmesi için gerekli başvuruları yapacaklarını belirten Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"İlimizde yoğun dolu yağışı ve sert rüzgarla beraber özellikle elma bahçeleri, buğday, arpa, şeker pancarı ekili arazilerimizde zarar oluştu. Tespit faaliyetlerimiz dün itibarıyla başladı. Yaklaşık 21 köyümüzde zarar tespitlerini hızlı bir şekilde tamamlayıp hem Bakanlığımız hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağız. Şimdiden zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun."

Dolu nedeniyle elma bahçesi zarar gören Ahmet Öz de 50 dekar arazisinde hasarın büyük olduğunu belirterek, "Saat 17.00 civarı yağmur başladı. Tarladan ayrılıp bir süre sonra geri döndüğümde filelerin yıkıldığını ve dolunun bahçemize zarar verdiğini gördüm. Fileler devrildikten sonra da yaklaşık 10 dakika dolu devam etti." dedi.