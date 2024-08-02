Karaman'da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Karaman'da 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Dün akşam saatlerinde, Ereğli Caddesi 1129. Sokak girişindeki kavşakta H.R.A. yönetimindeki 70 ABV 202 plakalı otomobil ile Ş.T. idaresindeki 70 ABY 788 plakalı otomobille çarpışmış, kazada ağır yaralanan Nigar T, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki A.K., A.A., Y.A. hafif şekilde yaralanmıştı.

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerinde, H.R.A. idaresindeki aracın kavşağa girmek için yan yoldan çıkan Ş.T'nin aracına çarptığı yer aldı.