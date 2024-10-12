Karaman'da Kaza: Genç Yaşamını Yitirdi

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Karaman'da hafif ticari aracın yakıt tankerine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Korkmaz (20) idaresindeki 70 AAK 265 plakalı hafif ticari araç, Karaman- Konya kara yolunun 4. kilometresinde İ.P. yönetimindeki 31 APJ 131 plakalı yakıt tankerine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.