Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Erdal Yayla (40) yönetimindeki 06 ACR 333 motosiklet, Karaman- Mersin kara yolunun 7. kilometresindeki kavşakta A.K. (73) idaresindeki 42 AEA 97 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Yayla, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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