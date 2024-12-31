Karaman\'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
C.Ş. idaresindeki 70 AF 450 plakalı otomobil, Urgan Mahallesi Taş Ocakları mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü C.Ş, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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