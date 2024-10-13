Karaman'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Üniversite Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi'nde, M.A. idaresindeki 42 APU 45 plakalı minibüs ile E.P.E. yönetimindeki 70 AAF 095 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerle birlikte, araçlardaki İ.S (23), F.S (35), E.S (1) ve A.M (66) yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan, A.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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