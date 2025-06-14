Karaman'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğlu Yaralı

Karaman'da çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı, olaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Mümine Hatun Mahallesi 1541. Sokak'ta iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.G. (53) ile oğlu M.A.G. (25) pompalı tüfekle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili A.T. (25), H.M. (24) ve N.A. (18), polis ekiplerince gözaltına alındı.