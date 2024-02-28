Karaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Karaman\'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında A.Ç. yönetimindeki otomobil, park halindeki araca ve elektrik panosuna çarparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü A.Ç. ile araçtaki M.Ç, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

28.02.2024 09:19  Güncelleme: 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

A.Ç. yönetimindeki 70 AAR 951 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'nda park halindeki otomobil ve elektrik panosuna çarparak yan yattı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü A.Ç. ile araçtaki M.Ç, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Karaman, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 09:46:27. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement