Karaman'da Yoğun Sis Etkili

Karaman'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
KARAMAN - Karaman'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kent genelinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte farlarını yakarak ilerleyebildi. Yoğun sis nedeniyle özellikle ana yollarda trafik akışı yavaşladı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
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