Karaman Valisi Eğitim Projelerini İnceledi

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.
Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'dan il genelindeki eğitim faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi aldı.
Eğitimde sürdürülen projelerin önemine vurgu yapan Çiçekli, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine yönelik çalışmaların titizlikle devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.
Çiçekli, eğitim alanındaki mevcut başarıların artırılması için kurumlar arası iş birliğinin gerekliliğine dikkati çekti.
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