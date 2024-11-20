Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Ereğli Mahallesi Gömü Sokak'ta A.Y. (63), 5 katlı bir apartmanın çatısını tamir ettiği sırada dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi.
Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de Çatıdan Düşme Faciası - Son Dakika
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