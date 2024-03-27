Karamürsel\'de Ölü Yunus Bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 5 yıllık dönemi ve yapılan çalışmaları değerlendirdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 5 yıllık dönemde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Yüce, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve şeffaflıkla hizmet ettiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Yaptıkları projelerle şehir ve millet için omuz omuza verdikleri emeğin ortada olduğunu ifade eden Yüce, birçok önemli projenin detaylarını paylaştı.