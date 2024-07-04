Karamürsel\'in düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Program kapsamında ilçeye adını veren ilk Türk amirali Karamürsel Alp, mezarı başında anıldı. Katılımcılar daha sonra bando eşliğinde 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Belediye Başkanı Ahmet Çalık tarafından anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, tarihten ders çıkarıp birlik ve beraberliğin artırılması gerektiğini belirterek, "Türk milleti, her şeyiyle bir bütündür. İlçemizin, yurdumuzun, milletimizin bir daha düşman yüzü görmemesi dileğiyle Karamürsel'in kurtulduğu günü göremeyen şehitlerimize, kahramanlarımıza Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Çalık da Karamürsel halkının Kurtuluş Savaşı'nda büyük kahramanlıklar gösterdiğini anlatarak, bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar yaşamaya devam edeceklerini kaydetti.

Programa, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Karakaya, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdoğan Akıl, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, okul ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kocaeli'de yaz Kur'an kursları açıldı

İzmit Müftülüğüne bağlı Rahmet Camisi'nde 4-6 yaş yaz Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

Programda müezzin Bekir Baş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, yaz Kur'an kurslarının önemini katılımcılara anlattı.

Açılış kurdelesinin protokol üyelerince kesilmesinin ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, İzmit Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, Rahmet Camisi İmam Hatibi Zeki Albayrak, din görevlileri, veliler ve çocuklar katıldı.