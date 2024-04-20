Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Önal, belediye meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde yürütülen hizmetlerle Karapınar'ın Konya'nın marka ilçesi olacağını belirtti.

20.04.2024 13:44
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Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Belediye Başkanlığına seçilen Önal, yeni dönemin ilk meclis toplantısına başkanlık yaptı.

Belediye meclis üyelerine seslenen Önal, birlik ve beraberlik içinde yürütülen hizmetlerle Karapınar'ın Konya'nın marka ilçesi olacağını söyledi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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