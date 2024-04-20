Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

Sakarya'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan bir gösteri düzenledi. Gösteride konuşan Adapazarı Din Görevlileri Derneği temsilcisi Bedri Başer, saldırıların insanlık değerlerine aykırı olduğunu ve dünya barışını tehdit ettiğini belirtti. Başer, tüm Filistin'in özgürlüğü için harekete geçme çağrısı yaptı.