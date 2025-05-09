Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
F.A'nın kullandığı patpat, İnönü Mahallesi Şehit Tuncer Özdemir Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karapürçek'te Patpat Devrildi: 6 Yaralı - Son Dakika
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