Karasu\'da SUV Araç Yaya Çarptı: 1 Ölü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde SUV aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahil yolunda seyreden, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenmeyen SUV araç, çöp atmak için dışarı çıkan kafe çalışanı Selime Şinas'a (50) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın, park halindeki bir aracın altına girdi.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde, Şinas'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, yayaya çarptıktan sonra kaçan aracın sürücüsünü arıyor.