Karasu'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Aziziye Mahallesi'nde çalışma yürüttü.
Şüpheli M.K'nin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, şarjör ve mermi bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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