Karataş'ta 138 Kaçak Yapı Yıkıldı - Son Dakika
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Karataş'ta 138 Kaçak Yapı Yıkıldı

Karataş\'ta 138 Kaçak Yapı Yıkıldı
03.06.2025 11:44
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Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde kaçak yapılaşmaya karşı 138 yapı yıkıldı; güvenlik önlemleri alındı.

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde kaçak yapılaşma ve işgallere karşı başlatılan çalışmalar kapsamında 138 yapı yıkıldı.

Karataş Kaymakamlığı koordinesinde, sahil şeridinde kaçak yapılaşma ve işgallere karşı 23 Ekim 2024'te başlatılan çalışmalar kapsamında ilçe belediyesince kaçak yapıların sahiplerine tebligat gönderildi.

Tebligatların ardından kaldırılmayan yapılara karşı 28 Mayıs'ta çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, sahil şeridindeki 5 bölgede yer alan 138 kaçak yapı yıkıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yıkımların gerçekleştirildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaymakamlık binasına taşlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

Kaçak yapı sahiplerince azmettirildiği değerlendirilen H.G, 1 Haziran'da sabah saatlerinde Karataş Kaymakamlığı binasına taşlı saldırıda bulundu.

Binanın giriş kapısının camlarını kıran zanlı, olaya hızla müdahale eden polis ekiplerince yakalandı.

H.G. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, olaya karıştığı belirlenen M.Y. ile S.Y. de gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Yürütülen çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı"

Valilikten yapılan açıklamada da kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceği ve sahil alanlarının kaçak yapılaşmadan arındırılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İmar ve Kıyı Kanunu'na göre aylarca yapılan tüm uyarı ve tebligatlar doğrultusunda, ruhsatsız ve kaçak yapılardan yapı kayıt belgesi alarak yürütmeyi durdurma kararı alanlar hariç, vatandaşlardan zorla otopark ücreti talep eden, çeşitli gerekçelerle para toplayan, kaçak elektrik ile su kullanan, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazileri işleterek haksız kazanç elde eden ve kamu düzeni ile genel ahlak açısından risk teşkil eden, kullanım amacı net olarak belirlenmemiş saatlik konaklama hizmeti sunan tüm yapılar gündüz ve gece yapılan çalışmalarla yıkıldı. Karataş sahillerinin vatandaşların ücretsiz ve güvenli şekilde faydalanabileceği alanlar haline getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, vatandaşlar tarafından da büyük takdirle karşılandı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karataş'ta 138 Kaçak Yapı Yıkıldı - Son Dakika

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