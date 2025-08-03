Adana'nın Karataş ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi yaralandı.
Kesik Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücü, devrilen traktörün altında sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün vinçle kaldırılmasının ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Karataş'ta Devrilen Traktör Sürücüyü Yaraladı - Son Dakika
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