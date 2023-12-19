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Karatay Sedir Park Yapı Kooperatifi'nde kuralar çekildi - Son Dakika
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Karatay Sedir Park Yapı Kooperatifi'nde kuralar çekildi

Karatay Belediyesi öncülüğünde başlatılan konut projelerinin 44. hamlesi olan 600 dairelik Karatay Sedir Park Yapı Kooperatifi'nde kuralar çekildi. 5 bin 371 vatandaşın başvurduğu projede ev sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek üyeler noter huzurunda belirlendi. Karatay Belediyesi bu projeyle kentsel dönüşüme ve düzenli şehirleşmeye 22 bin 484 konutluk katkı sağlamış oldu.

Karatay Sedir Park Yapı Kooperatifi\'nde kuralar çekildi
19.12.2023 - 16:29,  Güncelleme: 16:31
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Karatay Belediyesi öncülüğünde başlatılan konut projelerinin 44. hamlesi olan 600 dairelik Karatay Sedir Park Yapı Kooperatifi'nde kuralar çekildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 bin 371 vatandaşın 392 daire için ön başvuru yaptığı Sedir Park Konut Yapı Kooperatifi'nde ev sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek üyeler, Karatay Belediyesi'nde, noter huzurunda gerçekleştirilen kurayla belirlendi.

Bu projeyle Karatay Belediyesi bugüne kadar kentsel dönüşüme ve düzenli şehirleşmeye 22 bin 484 konutluk katkı yapmış oldu.

Noter huzurundaki kura sonucunda 249 asil, 249 da yedek olmak üzere 138 metrekarelik 3+1 daireler ile 115 asil 115 de yedek olmak üzere 112 metrekarelik 2+1 tip 1 daire ile 28 asil, 28 de yedek olmak üzere 93 metrekarelik tip 2 dairenin üyeleri belirlendi. Böylece 600 dairelik projenin 392 konut için 392 asil, 392 de yedek yeni üyenin belirlenmesi gerçekleştirildi.

Çekilen kuraların sonuçları, https://karataysedirpark.com/ adresinden öğrenebilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karatay Sedir Park Yapı Kooperatifi'nde kuralar çekildi - Son Dakika
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