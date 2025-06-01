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Karavan Tutkunları Üretici Oluyor

Karavan Tutkunları Üretici Oluyor
01.06.2025 11:16
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Sakarya'da Ayşe ve İsmail Akbaş çifti, kendi tasarladığı karavanlarıyla ihracat hedefliyor.

Sakarya'da yaşayan karavan tutkunu Ayşe ve İsmail Akbaş çifti, yıllarca kullanarak edindikleri tecrübelerle ihtiyaçlarına uygun karavan tasarlama düşüncesinden hareketle üretici oldu.

Akbaş çifti, 7 yıl boyunca çeşitli yerli ve yabancı markaların çekme karavanlarıyla Türkiye'nin turizm bölgelerini gezdi.

Çift, 2023'te kendi ihtiyaçlarına uygun karavan tasarlamak için harekete geçti. Tasarladıkları karavanla üretimi genişletme kararı alan çift, iç mimarlık ofislerine bağlı mobilya atölyelerinde seri üretime geçti.

Kocaeli'de 22-25 Mayıs'ta düzenlenen "3. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri"ne katılan Akbaş çiftinin ürünleri ilgi gördü.

Karavanlarını iç piyasanın yanı sıra Balkanlar ve Arap ülkelerine de gönderen çift, bu pazarlardaki faaliyetlerini genişleterek ihracatını artırmayı hedefliyor.

Firmanın sahibi 30 yaşındaki Ayşe Akbaş, AA muhabirine, karavan üretiminden önce belirli dönemlerde karavanla seyahat ettiklerini söyledi.

İç mimar olan eşinin kendilerine uygun karavan tasarlamasıyla üretim fikrinin ortaya çıktığını anlatan Akbaş, "İmalat sürecine girince bunun tek karavanla olacak bir iş olmadığını düşündük. 'Madem yapacağız, büyük çaplı yapalım.' dedik. Yaklaşık 1,5 yıldır sektörde müşterilerimize hizmet veriyoruz." dedi.

Akbaş, Kovid-19 salgını döneminden sonra karavanların popülerlik kazanmaya başladığını belirterek, "Şu an kullanıcılarımız daha da bilinçleniyor. Süreç güzel gidiyor, daha da iyi olacağına eminiz. Müşteriler bilinçlendikçe kaliteli karavanları tercih etmeye başlayacaklar. Bu da firmaların gelişimi açısından olumlu olacak." diye konuştu.

Karavan kullanıcılığından üreticiliğe geçmenin avantajlarından bahseden Akbaş, şunları kaydetti:

"Konfor, estetik ve kalite anlamında kullanıcı olarak test ettiğimiz unsurlara şimdi üretici olarak da dikkat ediyoruz. Eşimin mimar olmasının büyük katkısı var. Ön çizimler ve ince detaylar eşimin projeleriyle şekilleniyor. Ben üretim aşamasında ona destek oluyorum. İnce ve son dokunuşlar ise benden çıkıyor. Çizimlerimizi üç boyutlu tamamladıktan sonra imalatın mutfağından geçip ustaların ellerinde işlenmesi, müşteriye teslim sürecine kadar tüm detaylar benden geçiyor."

"En büyük hedefimiz ihracat"

İç mimar 35 yaşındaki İsmail Akbaş ise 7 yıldır çekme karavan kullandıklarını, bu süreçte hem yerli hem de yabancı birçok markanın ürününü deneyimleme imkanı bulduklarını söyledi.

Kullanıcı deneyimleri ile mimarlık tecrübelerini birleştirerek yeni bir marka oluşturduklarını belirten Akbaş, "Genelde hanımlar beylerine destek olur ama burada destekleyici benim. Firmanın yüzü ve idari kadrosunda eşim yer alıyor. Üretim, satın alma ve fuar organizasyonlarında aktif rol alıyor. Ben şu an ona sadece destek oluyorum. Fuardan dönünce o üretime, ben mimarlığa geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbaş, karavan tasarımlarının kendisine ait olduğunu dile getirerek, "Üretim adedi olarak bir hedefimiz yok. Biz nitelikli üretici olma hedefindeyiz. En büyük hedefimiz ihracat. Özellikle Balkanlar ve Arap ülkelerine ihracata başlamış durumdayız. Yeni bir firmayız ancak ürünlerimizi belirli kalite çizgisinde tutmaya özen gösteriyoruz. Problem yaratacak hiçbir ürün ve donanıma yanaşmıyoruz. Daha pozitif, daha yenilikçi katkılar sağlayacak her türlü iyileştirmeye açığız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İsmail Akbaş, Balkanlar, kocaeli, İhracat, Ekonomi, Sakarya, Üretim, Güncel, Turizm, Son Dakika

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