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KAYSERİ'de Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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KAYSERİ'de Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Adnan (45) ve oğlu Berat İlhami Nalbant (9) hayatını kaybetti. Baba ve oğlu, evde hareketsiz bir şekilde bulundu. Yapılan kontrolde, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ\'de Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
14.01.2024 - 23:51,
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KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Adnan (45) ve oğlu Berat İlhami Nalbant (9) hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Tomarza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan ve oğlu Berat İlhami Nalbant'tan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde baba ve oğlu yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Adnan ve oğlu Berat'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Cenazeler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer yandan Adnan Nalbant'ın eşi ile ayrı olduğu, oğlu Berat İlhami'nin hafta içi dedesi İlhami Nalbant'ın yanında, hafta sonları ise babasıyla birlikte kaldığı öğrenildi. Ayrıca Adnan Nalbant'ın Tomarza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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