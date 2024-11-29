Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Aliköy'de ikamet eden Şükrü (73) ve Hatice Gürsoy'dan (67) haber alamayan komşuları, evin penceresinden içeri baktığında çiftin sofra başında hareketsiz yattığını gördü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edilen çiftin cesetleri, Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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