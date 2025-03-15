Niğde'nin yüksek kesimlerinde "baharın müjdecisi" kardelenler, çiçek açtı
NİĞDE - Niğde'nin yüksek kesimlerinde çiçek açan kardelenler doğayı süslemeye başladı.
Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, Niğde'nin yüksek kesimlerinde karların arasından kendini gösterdi. Baharın müjdecisi olarak adlandırılan endemik bitki türü kardelenler, beyaz çiçekleri ile Melendiz Dağı mevkide doğayı renklendirdi.
Son Dakika › Güncel › Kardelenler Baharı Müjdeliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?