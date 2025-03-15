Kardelenler Baharı Müjdeliyor

Niğde'nin yüksek kesimlerinde "baharın müjdecisi" kardelenler, çiçek açtı

NİĞDE - Niğde'nin yüksek kesimlerinde çiçek açan kardelenler doğayı süslemeye başladı.

Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, Niğde'nin yüksek kesimlerinde karların arasından kendini gösterdi. Baharın müjdecisi olarak adlandırılan endemik bitki türü kardelenler, beyaz çiçekleri ile Melendiz Dağı mevkide doğayı renklendirdi.