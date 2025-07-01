Kardeşini Öldüren V.A. Tutuklandı

Diyarbakır'da tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.
Merkez Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde 29 Haziran'da V.A'nın, kardeşi M.A'yı silahla öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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