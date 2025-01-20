Kardeşini Vuran Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde tartıştığı kardeşi İsa D'yi (53) tabancayla vurarak öldüren İ.D'nin (62) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen İ.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün, Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde yaşayan İ.D. ile kardeşi İsa D. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, tabancayla kardeşine ateş etmişti. Olayda İsa D. hayatını kaybetmiş, emekli polis olduğu öğrenilen ağabey gözaltına alınmıştı.
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