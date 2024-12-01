Kardeşlerini Öldüren Şahıs Yakalandı

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YAKALANDI

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde tartıştığı kardeşleri Veysi ile Abdurrahman Akdemir'i silahla vurarak öldürüp, babası İhsan Akdemir'i de ağır yaralayıp kaçan M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.A.'nın işlemleri sürüyor.

Seyfettin EKEN/LİCE (Diyarbakır),