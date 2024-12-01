YAKALANDI
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde tartıştığı kardeşleri Veysi ile Abdurrahman Akdemir'i silahla vurarak öldürüp, babası İhsan Akdemir'i de ağır yaralayıp kaçan M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.A.'nın işlemleri sürüyor.
Seyfettin EKEN/LİCE (Diyarbakır),
Son Dakika › Güncel › Kardeşlerini Öldüren Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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