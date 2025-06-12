Kardeşliğin Yeniden Dirilişi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kardeşliğin Yeniden Dirilişi

12.06.2025 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD Başkanı Özdemir, terör örgütünün silah bırakmasının Türkiye'de birlik ve diriliş müjdesi olduğunu belirtti.

1) 'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI KARDEŞLİĞİMİNİZ YENİDEN DİRİLİŞİNİN DE MÜJDESİDİR'

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, "Terör örgütünün silah bırakması ve kendini lağvetmesi, yalnızca bir örgütün tükenişi değil, asırlardır ilmek ilmek ördüğümüz kardeşliğimizin, akrabalığımızın, yoldaşlığımızın yeniden dirilişinin de müjdesidir" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, derneğin 81 il başkanı ve uluslararası temsilcileriyle birlikte Diyarbakır'a gelerek, Kayapınar ilçesinde bulunan bir otelde 'Terörsüz Türkiye Vizyonuna Destek' temalı toplantıya katıldı. Toplantıda çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de yer aldı.

'BU ZAFER, 85 MİLYONUN TAMAMININ ORTAK ZAFERİDİR'

Açılış konuşmalarının ardından söz alan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, "Terör örgütünün silah bırakması ve kendini lağvetmesi, yalnızca bir örgütün tükenişi değil, asırlardır ilmek ilmek ördüğümüz kardeşliğimizin, akrabalığımızın, yoldaşlığımızın yeniden dirilişinin de müjdesidir. İşte bugün terörün bitişi, bu kardeşliği hedef alan karanlık senaryoların da ebediyen çöküşüdür. Elbette bu son, kendiliğinden gelmedi. Bu başarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tecelli eden siyasi iradenin, devlet aklının sabırlı ve kararlı stratejisinin, toplumumuzun vicdan sahibi kanaat önderlerinin gayretlerinin ve en önemlisi, bu aziz milletin bir bütün olarak gösterdiği metanetin ortak eseridir. Bu zafer, tek bir kesimin değil, 85 milyonun tamamının ortak zaferidir. Bir an düşünelim; bu ihanet şebekesi olmasaydı, bugün Türkiye nerede olurdu? Hesaplar ortada. Ülkemizin bu mücadelede doğrudan ve dolaylı olarak harcadığı kaynak 2 trilyon doları aşıyor. Bu rakam, basit bir ekonomik maliyet değil; ertelenen hayallerin, gasbedilen umutların, Cizre'deki, Yüksekova'daki tarlasına tohum yerine korku ekmek zorunda kalan çiftçinin ahının bedelidir. Bu rakam, o bereketli topraklardan fışkıracak zenginliğin, sadece bölge insanının değil, bütün bir milletin sofrasından çalınması demektir" diye konuştu.

'GELİN, BU VİZYONUN BİRER İHYA NEFERİ OLALIM'

Sürecin sadece Türkiye için değil, komşu ülkelere de umut ışığı olduğunu söyleyen Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu yeni dönemde Türkiye, yegane gücünü yine kendi evlatlarından, yani Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla tek yürek olmuş aziz milletinden alacaktır. İşte bu tarihi dönemeçte, MÜSİAD olarak bir sorumluluk üstleniyor ve buradan tüm Türkiye'ye bir çağrıda bulunuyoruz; Başta iş dünyamızın diğer kıymetli çatı kuruluşları olmak üzere, tüm sivil toplum örgütlerimize, sendikalarımıza, odalarımıza sesleniyoruz; Gelin, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu sadece izleyenler olmayalım. Gelin, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım. Gelin, bu tarihi sorumluluğu birlikte omuzlayalım. Biz MÜSİAD olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve ilk adımı buradan atıyoruz. Vakit kaybetmeden bölgedeki şubelerimizle birlikte, ekonomik ve sosyal kalkınma için özel bir çalışma grubu kuracağız ve bugünden itibaren sahada olacağız. Bölge illerdeki tüm ticaret ve sanayi odalarıyla, organize sanayi bölgeleriyle ve tarım kooperatifleriyle yakın ilişkiler tesis ederek sanayi ve tarım alanında kalkınma adına hızla sonuca gidebileceğimiz alanları belirleyeceğiz. Bu bölgelerdeki her bir yatırım, her bir fabrika bacası, sadece bir istihdam kapısı değil, aynı zamanda birliğimize ve kardeşliğimize vurulmuş bir mühür olacaktır. Bu süreçte sorumluluk üstlenen tüm tarafların, milletimize verdikleri söze sadık kalacaklarına ve bu topraklara huzurdan başka bir vaatte bulunmayacaklarına olan inancımız tamdır. Biz MÜSİAD olarak, bu sürecin sivil hayattaki en büyük takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz"

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Burhan Özdemir, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardeşliğin Yeniden Dirilişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi
Fenerbahçe’den ayrılır ayrılmaz Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar
Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü Taraftarlar kulübü satmasını istiyor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
Bombalar arka arkaya Galatasaray, Chelsea’den kaleci alıyor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü

15:45
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
22:52
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
22:48
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
22:36
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
22:24
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor
İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
22:17
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da
Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
21:01
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
20:59
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
20:48
Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu Arda Güler detayı
Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
20:38
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü
Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 16:20:45. #7.13#
SON DAKİKA: Kardeşliğin Yeniden Dirilişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.