Karesi'de Taşkın Riskine Karşı Önlemler - Son Dakika
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Karesi'de Taşkın Riskine Karşı Önlemler

Balıkesir Karesi'de taşkın riskini azaltmak için projeler devam ediyor; çevre güvenliği artırılıyor.

26.03.2025 10:48
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde taşkın riskinin azaltılması için çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, hayata geçirdikleri taşkın koruma tesisleriyle taşkın riskini azalttıklarını bildirdi.

Vatandaşların can ve mal emniyetini güvence altına aldıklarını belirten Balta, "Oluşabilecek taşkınlardan korunma ve daha güzel bir çevre için taşkın tesislerimizin temizlik faaliyetlerine dikkat etmeliyiz. Dere yataklarına evsel ve hayvansal atıkların atılmaması, dere yatağının daraltılmaması ve müdahale edilmemesi hususunda tüm vatandaşlarımızın duyarlı davranması çok önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Balta, Balıkesir'in Karesi ilçesinde gerçekleştirilen "Çay Deresi 3. ve 4. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı" projesi kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Proje kapsamında 1835 metre uzunluğunda il merkezinden geçen derenin ıslahı, 15 adet yol geçiş yapısı ve 1835 metre uzunluğunda çift taraflı korkuluk imalatının devam ettiğini belirten Balta, "Bu taşkın kontrol tesisinin tamamlanmasıyla Karesi ilçemiz taşkın etkisinden korunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Proje, bölgedeki taşkın riskini ortadan kaldırmayı ve çevre güvenliğini artırmayı hedefliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Karesi ilçesinde taşkınlardan kaynaklanabilecek olası zararlar önlenecek.

tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Balıkesir ve ilçelerinde son dönemde yapılan taşkın kontrol tesislerinin artması, bölgedeki taşkın risklerinin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynamaktadır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karesi'de Taşkın Riskine Karşı Önlemler - Son Dakika

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