Karesi'deki Patlamada 11 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karesi'deki Patlamada 11 Ölü

Balıkesir Karesi mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

24.12.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi.

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamayla ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi. Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cenazelerin, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Karesi, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karesi'deki Patlamada 11 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:49 Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
23:39 İsrail, Haniyye suikastını kabul etti İsrail, Haniyye suikastını kabul etti
23:32 Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı
23:17 Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
23:14 Erdoğan’dan Netanyahu’ya ’’Suriye’’ uyarısı: Mecbur kalacak Erdoğan'dan Netanyahu'ya ''Suriye'' uyarısı: Mecbur kalacak
23:03 Arda Güler, La Liga’da ayın oyuncusu seçildi Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi
22:55 WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi an meselesi WhatsApp'ın Rusya'da engellenmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 18:34:09. #1.13#
SON DAKİKA: Karesi'deki Patlamada 11 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.