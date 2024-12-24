Karesi'deki patlamada ölenlere rahmet

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Görgün, X hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat üretimi yapan özel bir fabrikada meydana gelen elim patlamanın yüreklerini dağladığını belirtti.

Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Görgün, "Acılı ailelerine ve sevdiklerine sabır, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar temenni ediyorum. Milletçe, kaybettiğimiz canların derin üzüntüsünü paylaşıyor ve yaralılarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için dualarımızı eksik etmiyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.