Kargu İHA'sı 10 Ülkeye İhraç Edildi - Son Dakika
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Kargu İHA'sı 10 Ülkeye İhraç Edildi

Kargu İHA\'sı 10 Ülkeye İhraç Edildi

STM Genel Müdürü Güleryüz, Kargu İHA'sının 10'dan fazla ülkeye ihraç edildiğini açıkladı.

12.02.2025 12:54
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STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, insansız hava muharebe aracı "Kargu"nun 10'dan fazla ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

Antalya'da 30 Ocak-2 Şubat'ta düzenlenen "4. Savunma ve Havacılık Sanayisinde Küresel Stratejiler Konferansı"na katılan Güleryüz, AA muhabirine, 2024'ün, Türk savunma sanayisi ihracatında verimli geçen bir yıl olduğunu söyledi.

Şirket olarak da güzel bir yıl geçirdiklerini dile getiren Güleryüz, "STM'nin birçok farklı faaliyet alanı var. En temel faaliyet alanımız askeri denizcilik. Askeri denizcilik alanında 2024 yılı, özellikle ihracat konusunda oldukça başarılı geçti. ?Geçen yıl Malezya Kraliyet Donanması için 3 yeni korvet inşası, Portekiz Deniz Kuvvetleri için de 2 ikmal gemisi ve lojistik destek gemisi sözleşmesini imzaladık." dedi.

STM'nin, "MİLGEM (Milli Gemi)" projesi kapsamında Deniz Kuvvetlerine tasarımda mühendislik desteğiyle başlayan faaliyetleriyle, Türkiye'nin ilk milli korvet projesinde (hafif zırha sahip, sahil devriye gemilerinden büyük, fırkateynden küçük savaş gemisi) önemli görevler üstlendiğini anlatan Güleryüz, Ukrayna için 2 korvet geliştirme projesini sürdürdüklerini bildirdi.

STM'nin geliştirdiği İHA sistemi "Kargu"ya yoğun ilgi var

Özgür Güleryüz, Taktik Mini İnsansız Hava Araçları sistemleriyle ilgili çalışmalara da değindi.

STM olarak geliştirilen taşınabilir döner kanatlı milli vurucu İHA sistemi "Kargu"nun 2018'den bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer aldığını belirten Güleryüz, şöyle konuştu:

"Kargu ihracatları geçen yıl artmaya başladı, 10'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Önce belli miktarda Kargu alan ülkeler, sonra daha yüksek adetlerde siparişler vermeye başladı. Kargu'da da gelişmelerimiz devam ediyor.? Bugüne kadar antipersonel harp başlığı vardı. ?Zırh delici mühimmatı yakın zaman içerisinde belli paylaşımlarda yaptık aslında, onun testleri bitmek üzere.? Çok yakın zamanda inşallah envantere girecek.? Yurt dışından oldukça yoğun ilgi var."

Güleryüz, ihraç edilen "Alpagu", "Togan" ve "Boyga"nın da yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

"Türkiye, savunma sanayisinde marka haline geldi"

Savunma sanayisinin bu yılı da çok iyi geçireceğini öngördüklerini bildiren Güleryüz, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığımızın öncülüğünde yürüttüğümüz faaliyetlerde ve burada yapılan değerlendirmelerde hepimiz şunu görüyoruz. ?Ülkemiz, savunma sanayisinde bir marka haline gelmeye başladı. ?Bütün şirketlerimizin yaptığı faaliyetlerle ve ihracatlarla tanınırlığımız çok daha fazla artıyor. ?Karşı ülkelerde ciddi bir gönül bağı oluşmaya başladı. ?O anlamda hem STM hem de savunma sektörü özelinde inşallah 2025 çok daha verimli geçecek. Bizler durmayacağız. ?Sürekli AR-GE yaparak, yeni teknolojiler geliştirerek, yeni ürünler çıkarmaya devam edeceğiz."

Güleryüz, insansız deniz araçları, denizaltıları ve dron konularında projelerinin sürdüğünü belirtti.

Askeri denizcilikte mühendislik firması olduklarını vurgulayan Güleryüz, "Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda çok esnek tasarımlar yapabiliyoruz. Bu anlamda görüştüğümüz farklı projeler ve ülkeler de var. İnşallah 2025 bizim için çok daha iyi haberlerle dolu bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Havacılık, İhracat, antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kargu İHA'sı 10 Ülkeye İhraç Edildi - Son Dakika

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