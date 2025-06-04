Karine Jean-Pierre 'Bağımsız' Oldu

Önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde Beyaz Saray Sözcülüğü yapan Karine Jean-Pierre, parti ilişiği olarak artık demokrat değil "bağımsız" olduğunu açıkladı.
Biden'ın son döneminde Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapan Jean-Pierre, yakında çıkacak olan "Bağımsız" başlıklı kitabında siyasi tercih değişikliğinin nedenlerini anlattı.
ABD medyasına yansıyan haberlerde kitapla ilgili yer alan detaylara göre, Jean-Pierre, parti kimliğinin artık demokrat değil "bağımsız" olduğunu belirtirken, on yıllardır Demokrat Parti içinde yaptığı farklı görevlerden çıkardığı sonuçları ve Biden yönetimindeki gözlemlerini de paylaşıyor.
Jean-Pierre, kitabında, Biden'ın adaylıktan vazgeçmesi sürecinde Demokrat Parti'nin "Biden'a nasıl sırtını döndüğünü" de inceliyor.
İki partili sistemin sorunlarına da değinen Jean-Pierre, kendi kararının kolay olmadığını ancak artık siyasi anlamda demokrat ya da cumhuriyetçi tanımlamalarının ötesinde düşünmek istediğini ifade ediyor.
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