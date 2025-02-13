Karla Kaplı Köyde Acil Durum

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Kentte dünden itibaren yağan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Akdik köyünde rahatsızlanan bir kadının akrabaları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma trafik timi, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolu aşarak köye ulaştı.

Ekiplerce evinden alınan hasta kadın, Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

Bu arada karla mücadele ekipleri de bölgedeki kapalı köy yollarını açmak için yoğun çalışma yürütüyor.