Karla Mücadele: 4 İlde Yol Açma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karla Mücadele: 4 İlde Yol Açma Çalışmaları Sürüyor

Karla Mücadele: 4 İlde Yol Açma Çalışmaları Sürüyor

Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu kapalı, ekipler çalışıyor.

16.12.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Rize'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Ardeşen'de 1, Çamlıhemşin'de 4 ve İkizdere'de 7 olmak üzere 12 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli yolu ile Ayder Yaylası'nda ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışması yürütülüyor.

Artvin

Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrasında 75 köye ulaşıma sağlanamıyor.

Kar yağışının ardından il merkezinde 8, Ardanuç'ta 15, Borçka'da 7, Şavşat'ta 21, Yusufeli'nde de 24 olmak üzere 75 köy yolu halen ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için 39 ekip ve iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Artvin şehir merkezinde de belediye ekipleri buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapıyor. Kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör yaylasında kar kalınlığı 1,5 metre, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 2 metreye ulaştı.

Kar ve şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapalı durumda bulunuyor.

Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, köy yerleşim yerlerinde etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin kar küreme ve temizleme çalışmalarını halen sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Giresun'a bağlı 548 köyden 11'inde yolun halen ulaşıma kapalı olduğu kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kürtün ilçesinde 12, Torul ilçesinde 4 olmak üzere 16 köyün yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Ekiplerce karla mücadele çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Gümüşhane, Giresun, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Artvin, Yaşam, rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karla Mücadele: 4 İlde Yol Açma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:40:35. #1.13#
SON DAKİKA: Karla Mücadele: 4 İlde Yol Açma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.