Karla Mücadele Ekipleri 273 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 7 ilçede yoğun tipi nedeniyle kapanan 273 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler 28 Ocak itibarıyla Pınarbaşı, Sarız, Sarıoğlan, Akkışla, Develi, Yahyalı ve Bünyan ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun tipiden dolayı ulaşımdaki olumsuzlukları gidermek için yol açma ve genişletme çalışmaları yaptı.

Tipiden kapanan 273 mahalle yolu ulaşıma açılırken, olası olumsuz bir durumla karşılaşmamak için tüm bölgelerde ekipler hazır bekletiliyor.