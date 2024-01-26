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Karlı dağlarda yem arayan yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika
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Karlı dağlarda yem arayan yaban keçileri görüntülendi

Malatya'nın Arapgir ilçesinde nesli tehlike altındaki yaban keçileri, farklı noktalarda yem ararken görüntülendi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı yüksek dağlık kesimde yem bulmakta güçlük çeken keçiler, sürüler halinde yem ararken kaydedildi. Bölgede turist rehberliği yapan Nihat Karaca, kış aylarında yem bulmakta zorlanan çok sayıda yaban keçisi ile karşılaştıklarını belirtti.

Karlı dağlarda yem arayan yaban keçileri görüntülendi
26.01.2024 - 20:09,
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Karlı dağlarda yem arayan yaban keçileri görüntülendi

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde nesli tehlike altındaki yaban keçileri, farklı noktalarda yem ararken görüntülendi.

Arapgir ilçesi Sugeçti Mahallesi Yanıklar mezrasında kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı yüksek dağlık kesimde yem bulmakta güçlük çeken yaban keçileri, sürüler halinde yem ararken görüntülendi.

Kar kalınlığının daha düşük olduğu bölgelere inerek yaşam alanlarına bırakılan yem ve meşe filizleri ile karınlarını doyurmaya çalışan keçiler, bölgede turist rehberliği yapan Nihat Karaca tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Rehber Karaca, kış aylarında bölgede yem bulmakta zorlanan çok sayıda yaban keçisi ile karşılaştıklarını söyledi.

Kaynak: İHA
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