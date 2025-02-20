Karlıova'da 47 köy yolu kapandı - Son Dakika
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Karlıova'da 47 köy yolu kapandı

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Karlıova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı, işletmeler kapalı.

20.02.2025 10:23
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Karlıova'da kar hayatı olumsuz etkiledi, 47 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışından dolayı 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Ayrıca, ilçe merkezinde çoğu işletme tipiden dolayı iş yerini açamadı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı dün itibariyle etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçe merkezinde fırın, eczane birkaç esnaf dışında işletmesini açan olmazken, 47 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karlıova'nın tam olarak Karlıova'yı yaşadığını belirten vatandaşlardan Ali Fuat Taş, "Tarih olarak 20 Şubat 2025'deyiz. Karlıova dün itibariyle kar ve tipi esareti altındadır. Bütün esnaflar neredeyse kapalı. Bende iş yerimi açmak için geldim. İş yerini açmamın nedeni de ticaretten dolayı değil, bazı ihtiyaçlarımız var ondan dolayı açacağım" dedi.

Kaynak: İHA

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