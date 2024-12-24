Karlıova'da 7 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

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Karlıova'da kar nedeni ile kapanan 7 köy yolu ulaşıma açıldı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan 7 köy yolu, ulaşıma açıldı.

Karlıova ilçesinde 2 gündür etkisini arttırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile hayat durma noktasına geldi. Kar nedeni ile ilçeye bağlı 7 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri kapanan köy yollarında çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrası kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açıldı.