Karlıova'da 7 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Karlıova'da kar nedeni ile kapanan 7 köy yolu ulaşıma açıldı
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan 7 köy yolu, ulaşıma açıldı.
Karlıova ilçesinde 2 gündür etkisini arttırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile hayat durma noktasına geldi. Kar nedeni ile ilçeye bağlı 7 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri kapanan köy yollarında çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrası kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açıldı.
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