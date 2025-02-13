Karlıova\'da Etkili Kar Yağışı

KARLIOVA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca Bingöl- Erzurum kara yolunun kapanmaması için ekipler çalışma yürütüyor.
Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),
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