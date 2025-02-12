Karlıova'da Gençler Atlarını Kışın Eğitiyor

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RIDVAN KORKULUTAŞ-BÜLENT TEMİZ - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan gençler, atlarına yaz aylarındaki yarışlara hazırlık için kar üstünde idman yaptırıyor.

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki 1940 rakımlı Karlıova, at yetiştiriciliği ile öne çıkıyor. Birçok hanede bulunan at, yöre halkının zorlu arazi koşullarındaki yaylalara ulaşımı da sağlıyor.

İlçede kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen at yarışları yöreye özgü geleneksel etkinlikler arasında yer alırken, çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü ilçede gençler atlarını yaz aylarında düzenlenen yarışlara karlı zeminde hazırlıyor.

Atlarını besleyen, düzenli bakımını yapan gençler, atlarını güçlenmeleri için kar üstünde bata çıka yürütüyor.

Beyaz örtüyle kaplı arazide at binen ve dört nala ilerleyen gençler, sert ve karlı zeminde hayvanlarının sakatlanmamasına da özen gösteriyor.

"Haftada 2-3 gün, 1-2 saat bu antrenmanı yapıyoruz"

Karlıova'nın Kargapazarı köyünde yaşayan Yusuf Uzun, AA muhabirine, kendileri için hayvancılığın ve at binmenin önemine değindi.

Atların dede ve babadan kalma bir kültür olduğuna işaret eden Uzun, şöyle konuştu:

"Yazın sürülerimizi yaylalara götürüyoruz. Yaylaya atlarımızla da gidiyoruz. Atlarımızın o zamana kadar dinç kalması gerekiyor. Bu nedenle kışın antrenman yaptırıyoruz. Yoksa dinç kalamaz ve güçsüzleşirler. Uzak köylere giderek antrenmanları tamamlıyoruz. Haftada 2-3 gün, 1-2 saat bu antrenmanı yapıyoruz ama çok hızlı koşmuyoruz. Bu gelenek dededen, babadan kalan miras gibidir. Bu geleneği sürdürmek için uğraşıyoruz. Atlar artık bizim arkadaşımız, yoldaşımız oldu."

Bu yıl düzenlenecek at yarışlarına katılacağını ifade eden Uzun, "Atım 1-2 aydır yaptığımız antrenmanla bayağı kuvvetlendi. Yarışmada derece elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun, tipi nedeniyle araziye çıkamadıkları birkaç günde bile atların güç kaybettiğini anlattı.

Delil Demiralp da yaz kış demeden ata bindiklerini belirterek, "Bir nevi spor dalı gibi oldu. Yazın koyunlarımızın yanına da atlarımızla gidiyoruz. Atlar bizim her şeyimiz. Atlarımıza kışın hastalık kapmasınlar diye de idman yaptırıyoruz. Onları ağır tempoda koşturmuyoruz." dedi.