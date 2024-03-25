Karlıova'da günlerdir etkili olan kar, tek katlı evleri kara gömdü - Son Dakika
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Karlıova'da günlerdir etkili olan kar, tek katlı evleri kara gömdü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde günlerdir etkili olan yağış ve çatılardan düşen karlar nedeniyle, tek katlı evler kısmi olarak kara gömüldü. Mart ayının sonlarında etkisini gösteren kar, Karlıova ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, evlerin ve ahırların etrafını açmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

25.03.2024 20:13
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Karlıova'da günlerdir etkili olan kar, tek katlı evleri kara gömdü

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde günlerdir etkili olan yağış ve çatılardan düşen karlar nedeniyle, tek katlı evler kısmi olarak kara gömüldü.

Mart ayının sonlarında etkisini gösteren kar, Karlıova ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde yer yer 1 metre, kırsal alanlarda ise 2 metreyi bulan kar nedeniyle ilçede bahar yerine kış ayları yaşandı. Özellikle son birkaç gündür etkisini hissettiren yağış ve çatılardan düşen karlar nedeniyle, tek katlı evler ile ahırlar neredeyse kara gömüldü. Vatandaşlar, evlerin ve ahırların etrafını açmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karlıova'da günlerdir etkili olan kar, tek katlı evleri kara gömdü - Son Dakika

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