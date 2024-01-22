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Karlıova'da kar çilesi devam ediyor - Son Dakika
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Karlıova'da kar çilesi devam ediyor

Bingöl'ün Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. İlçeye bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapanırken, sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeyle uğraştı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl merkezde sağanak yağış devam ederken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle ilçeye bağlı 15 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenilirken, bazı araçlar ise ilerlemekte güçlük yaşadı. Ayrıca kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerdeki yollar ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, mahalle ve caddelerde biriken karları temizlemek için çalışma başlattı.

Karlıova\'da kar çilesi devam ediyor
22.01.2024 - 22:43,
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Karlıova'da kar çilesi devam ediyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. İlçeye bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapanırken, sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeyle uğraştı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl merkezde sağanak yağış devam ederken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı etkili oluyor. 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde hafta sonu başlayan kar, ilçe merkezinde 30 santime kadar ulaştı. Yeni haftaya karla başlayan esnaflar işyerlerinin önündeki karları atarken, sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar nedeniyle ilçeye bağlı 15 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenilirken, bazı araçlar ise ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kar yağışının kendileri için bereket olduğunu belirten vatandaşlardan Ali Bulki, "Her sene 1-2 metre kar yağışı oluyordu. Bu sene geç başladı. İki gündür de aralıksız bir yağış var. İnşallah bu kar devam eder, bizim için kar berekettir" dedi.

Ayrıca kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerdeki yollar ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, mahalle ve caddelerde biriken karları temizlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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