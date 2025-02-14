Karlıova'da Kar Yağışı Etkili

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yer yer kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

Belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmaları sürdürürken bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeniyle kapanan 38 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.