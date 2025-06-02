Karlıova\'da Öğrencilerden Sanat Sergisi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı.

Yiğitler Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Songül Yılmaz rehberliğinde öğrenciler tarafından yıl boyunca yaklaşık 100 eser yapıldı.

Resimler okul bahçesinde açılan sergiyle beğeniye sunuldu.

Sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Günçe ve katılımcılar eserleri inceledi.

Halitoğlu, yapılan çalışmadan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.