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Karlıova'da Soğuk Hava Etkili Oldu - Son Dakika
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Karlıova'da Soğuk Hava Etkili Oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altına düşerek -20 dereceye kadar geriledi. Nehir ve dereler buz tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu ve evlerin camları buzla kaplandı. Vatandaşlar ise akşam kaynar suyu havaya serperek damlaların donuşunu izletti.

Karlıova\'da Soğuk Hava Etkili Oldu
30.01.2024 - 13:15,  Güncelleme: 13:17
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Karlıova ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.

İlçede etkili olan soğuk hava sonucu nehir ve dereler buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen bazı vatandaşlar, akşam kaynar suyu havaya serperek çevrelerindekilere damlaların donuşunu izletti.

Kaynak: AA
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