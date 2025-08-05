Karnataka'da 20 Tavus Kuşu Ölümü

YENİ DELHİ, 5 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bir tarım arazisinde 3'ü erkek, 17'si dişi toplam 20 tavus kuşu ölü bulundu.

Karnataka Orman Bakanı Eshwar Khandre pazartesi günü yaptığı açıklamada, kuşların eyaletin Tumakuru bölgesindeki Hanumanthapura köyünde öldüğünü, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını belirtti.

Khandre, "Tarım arazisi köydeki bir çiftçiye ait. Görünüşe göre çiftçi, mahsullerine böcek ilacı sıkmış. Bu ürünlerle beslenen kuşlar zehirlenip anında ölmüş. Olayla ilgili nihai raporu bekliyoruz" dedi.

Tavus kuşu, Hindistan'ın ulusal kuşu olarak kabul ediliyor.