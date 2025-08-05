Karpuz Hasadıyla Ekonomiye Katkı - Son Dakika
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Karpuz Hasadıyla Ekonomiye Katkı

Karpuz Hasadıyla Ekonomiye Katkı
05.08.2025 15:11
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Kadın tarım işçileri, Muş Ovası'nda sıcak havada karpuz hasadı yaparak ev ekonomisine destek sağlıyor.

Muş Ovası'nda karpuz hasadı yapan kadın tarım işçileri, sıcak havada sürdürdükleri zorlu mesaileriyle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Mardin'den gelerek Bozbulut köyünde kurdukları çadırlarda yaşayan tarım işçileri, hasat için sabahın ilk ışıklarıyla karpuz tarlalarının yolunu tutuyor.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, sıcak havada çocukları ile yabani otları temizliyor, çapa yapıyor ve karpuz hasat ediyor.

Karpuz hasadının zahmetli yükünü çeken kadınlar, buradan kazandıkları parayla ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

İki çocuk annesi Rozerin ve üç çocuk annesi Zelal Özbahçeci de sırtlarında taşıdıkları bebekleriyle gün boyunca tarlada mesai yapıyor.

Rozerin Özbahçeci, AA muhabirine, hem ev işleriyle uğraştığını hem de tarlada çalıştığını söyledi.

Sıcak havada zorlandıklarını belirten Özbahçeci, "Çocuklarımdan biri bebek. Çadırda bırakamıyorum. Tarlaya sırtımla getiriyorum ve o şekilde çapa yapıyorum çünkü çocuklarıma bakacak kimse yok. İşimiz bu, mecburuz. Çapa, sulama yapıyoruz, otları kaldırıyoruz. Akşama kadar güneşin altında çalışıyoruz." dedi.

Mesaiye erken saatte başladıklarını ifade eden Zelal Özbahçeci ise, "Çocuklarımızla beraber çalışıyoruz. Akşama kadar buradayız. Mevsimler çok değişti, hava çok sıcak. Yine de çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Kadın, Çocuk, Tarım, Son Dakika

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